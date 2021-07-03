Российский вирусолог: правда на стороне тех, кто вакцинируется

Генно-инженерные вакцины до коронавируса боялись применять, а сейчас без них уже не справиться, считает Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Сколько людей нужно привить, чтобы пандемия начала отступать, зачем нужна ревакцинация, и когда удастся победить вирус? На эти вопросы Sputnik ответил главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

О массовой вакцинации

Россия – страна, которая одной из первых разработала эффективную вакцину. Но привито в РФ относительно мало населения, сожалеет ученый Анатолий Альтштейн.

"Хотя прививочная кампания благодаря усилиям московских властей пошла гораздо эффективнее (прививать стали и мигрантов – ред.), быстрее, в целом мы отстаем, потому что другие страны провакцинировали уже больше 60% своего населения. Мы же находимся на уровне 12-15%. Правда, это примерно столько людей всего провакцинировано в мире. Масштаб вакцинации в мире огромный, сделано порядка двух с половиной миллиардов прививок", - говорит вирусолог.

Он отмечает, что такой массовой вакцинации никогда в мире не было.

О противостоянии прививочников с антипрививочниками

"Без всякого сомнения, с моей точки зрения, правда на стороне тех, кто настаивает на прививках. Это не значит, что нужно привить 100% населения. Многие ведь вакцинации не подлежат - дети младше 12 лет, тяжелобольные. Но 60-65%, может, даже 70% населения могут быть привиты. И должны быть привиты", - считает Альштейн.

Профессор-вирусолог говорит, что в ревакцинации также нет ничего особенного – это нужно, чтобы усилить иммунитет. Изначально не было речи о том, что ревакцинацию желательно пройти уже через полгода, поскольку на тот момент вирус не мутировал в столь агрессивную форму, поясняет Анатолий Альштейн.

Он признает, что индийский штамм COVID-19, получивший название "дельта", "менее чувствительный к вакцинам и, чтобы оказать наибольшее влияние на этот вирус, подавить его распространение, нужно увеличить иммунитет. Для этого и нужна ревакцинация".

О возвращении к нормальной жизни

"В истории человечества таких страшных пандемий было немало – черная оспа, чума, холера, но тогда вакцин у нас не было. И только после 1796 года появилась вакцина против натуральной оспы. Эту вакцину применяли в XIX-XX веках. И в конце концов организовали работу так, что ликвидировали натуральную оспу полностью. Так, что нигде на земле больше нет этого вируса, его невозможно ниоткуда выделить", - рассказывает Анатолий Альштейн.

Он отмечает, что в 1980 году Всемирная организация здравоохранения даже объявила премию в 50 тысяч долларов тому врачу, который найдет оспу. И сумма осталась невостребованной.

"Последняя страшная пандемия прокатилась по миру в 1918-1919 годам - это был грипп "испанка". И десятки миллионов людей погибли. Вакцин тогда не было, и возбудитель вируса не был выделен. В течение двух лет бушевала эта пандемия и постепенно сошла на нет. Что касается пандемии COVID-19, я думаю, что в течение одного года-двух она тоже сойдет. Но сейчас есть возможность применять те усилия, которые раньше были недоступны человечеству. Это генно-инженерные вакцины, которые впервые так широко пустили в оборот", - говорит вирусолог.

Над этими вакцинами, поясняет он, работали, начиная с 1980-х годов, "их трудно было продвинуть в практику, потому что вакцинное дело очень консервативное". Вместо одного типа вакцин дать другой тип очень сложно.

"И вот впервые открылись возможности перед генными инженерами, и они смогли сделать очень эффективные вакцины, которые сейчас помогают нам в борьбе с этой эпидемией. Экспериментальные подходы были в 80-90 годах, что-то делалось маленькими масштабами. И впервые мы смогли работать, применять генно-инженерные вакцины, когда началась лихорадка Эбола в Африке. Именно эти вакцины показали большую эффективность", - вспоминает Альштейн. - И мы гордимся, что наша страна была в числе первых стран, которая использовала эти вакцины для масштабного применения".

Новая напасть?

Из Индии, откуда и пришел новый активный штамм COVID-19, поступают сообщения о распространении другой инфекции – "Черной плесени". Стоит ли опасаться, что заболевание перейдет и на другие страны?

"Черная плесень" - это грибок, который мало патогенен, и очень редко люди заболевают. Но когда люди заражены коронавирусом, заражения случаются чаще. Это грибковое заболевание – оно действительно очень тяжелое, смертельное, оно, присоединившись к коронавирусу, может человека убить", - рассказа ученый.

Но в то же время Анатолий Альштейн отметил, что для России и близлежащих стран эта болезнь практически не страшна, поскольку очаг ее распространения – Индия и пока за пределы этой страны "черная плесень" не вышла. Кроме того, это не то грибковое заболевание, с которым медицина не может справиться. Российская вакцина "Спутник V" во время противостояния коронавирусу снижает вероятность заболевания "черной плесенью" и фактически может спасти людей от гибели.

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