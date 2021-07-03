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Перелет

В России чиновникам запретили летать в командировки бизнес-классом

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210703/35354242/-Rossia-zapret-poleoti-business-class-samoleot.html

Губернатор Камчатского края полностью отменил рабочие полеты бизнес-классом для министров, руководителей краевых агентств, инспекций и служб.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. На Камчатке чиновникам правительства, включая губернатора, разрешили летать в командировки только классом "эконом" по маршрутам длительностью до четырех часов, а министрам — и при перелетах большей длительности, передает РИА Новости. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Авиабилет.
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"Я вношу инициативу, чтобы на перелеты до четырех часов все руководители без исключения, включая губернатора, летали только экономклассом. Это вполне соответствует комфорту во время перелетов и позволит сэкономить в бюджете региона серьезные средства на командировочных расходах", — приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Губернатор полностью отменил рабочие полеты бизнес-классом для министров, руководителей краевых агентств, инспекций и служб, уполномоченных по Камчатскому краю, добавили в пресс-службе.

В правительстве Камчатского края работают 21 министр, четыре руководителя агентства, четыре руководителя инспекций и служб, а также четыре уполномоченных в Камчатском крае.

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Теги:
самолет, Камчатка, Россия

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