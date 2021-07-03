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Вакцинация

С прививкой от COVID-19 и без: врач рассказал о течении болезни

© Sputnik / Russian Defence Ministry
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (24)
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Заразившись COVID-19, вакцинированный человек тоже будет выделять вирусы и будет опасен для окружающих, но, скорее всего, этот период будет короче, чем обычно.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Всплеск заболеваемости COVID-19 затронул и тех людей, которые уже сделали прививку от коронавируса, передает РИА Новости. Как у них протекает болезнь, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
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С тяжелыми формами COVID-19 привитые пациенты сталкиваются крайне редко. И это ключевое отличие течения заболевания до и после прививки, отметил иммунолог.

"Если уж человек заболевает после вакцинации, то заболевает легко в подавляющем большинстве случаев. Хотя все равно остается небольшая вероятность того, что человек получит тяжелую форму болезни, однако эта вероятность снижена на 98-99 процентов", — сказал Крючков.

Заразившись коронавирусной инфекцией, вакцинированный человек тоже будет выделять вирусы и будет опасен для окружающих, но, скорее всего, этот период будет короче, чем обычно, отметил он.

"Обычно этот период продолжается до недели с момента появления симптомов. В данном случае этот период будет составлять три-четыре дня", — уточнил Крючков.

По его словам, вакцинированный может не знать, что опасен для окружающих, поскольку симптомов заражения коронавирусной инфекцией у него, скорее всего, не будет.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (24)

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