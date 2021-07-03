Врачи развеяли самый популярный миф о вакцине "Спутник V"

Один из наиболее распространенных мифов о вакцинации связан с возможными изменениями в организме человека на генетическом уровне.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не воздействует на геном человека, передает РИА Новости со ссылкой на URA.RU. Содержащиеся в ней аденовирусы не способны размножаться в человеческом организме. Такое заявление сделали ведущие российские вирусологи.

"Аденовирус, даже "дикий", не измененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается", — объяснил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Специалист отметил, что аденовирус может размножаться только в специальной культуре клеток ферментеров, а в человеческих клетках он находится около двух недель после вакцинации.

С мнением коллеги согласился доктор биологических наук Сергей Нетесов, добавив, что у аденовирусов отсутствует часть генома в отличие от природного варианта.

В августе прошлого Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, по названием "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".

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