В Москве увеличат темп вакцинации иностранцев

О наращивании темпов вакцинации от коронавируса для иностранцев сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ожидается, что за сутки в одном пункте смогут привиться 20 тысяч человек.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в Москве в ближайшие дни будет увеличена до 20 тысяч человек в сутки.

"Пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшие дни будет увеличена до 20 тысяч человек в сутки. Спасибо, друзья, за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих вас людей", - написал Собянин в своем блоге.

В Москве 29 июня стартовала программа вакцинации иностранных рабочих от коронавируса. Несколькими днями ранее начать этот процесс поручил президент России Владимир Путин.

Поводом для вакцинации иностранных граждан послужил старт кампании по борьбе с коронавирусом в Москве. С 18 июня власти столицы обязали компании в сферах торговли, услуг и общепита привить не менее 60% сотрудников. Специально для мигрантов в Москве заработали два масштабных прививочных пункта – в миграционном центре в деревне Сахарово и на территории торгового центра "Садовод".

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