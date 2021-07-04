Если кофе нельзя - названы продукты, которые помогут взбодриться

Стимулировать нервную систему можно, добавив в рацион некоторые овощи, горячий шоколад и цитрусовый сок.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Некоторые продукты обладают бодрящим действием, другие, наоборот, успокаивают нас. Что и когда лучше есть и пить, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

Обычно для того, чтобы взбодриться, мы выпиваем чашку кофе. Но есть множество других вариантов, отметила диетолог, передает РИА Новости.

"Любой цитрусовый сок — грейпфрутовый, мандариновый, апельсиновый, как и сами цитрусовые, обладает бодрящим действием. В принципе, это свойство имеет большинство фруктов и ягод. Например, кислые, кисло-сладкие ягоды, такие, как черешня, вишня. Также все красные и темно-синие ягоды: клубника, черника, черная смородина", — сказала Белоусова.

Также тонизирующим эффектом обладают яблоки. Нужно выбирать только кислые сорта, посоветовала диетолог и добавила, что груши и сливы для этой цели вообще не подходят, так как они, наоборот, успокаивают.

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По ее словам, стимулировать нервную систему можно также с помощью овощей, таких, например, как баклажаны, свежие лук и чеснок. Некоторые овощи бодрят только в сыром виде, а после термической обработки меняют свои свойства.

"Если грызть сырую морковку, будет бодрящее действие, если термически ее обработать — успокаивающее. То же самое и со свеклой: сырая свекла обладает стимулирующим действием, а термически обработанная — успокаивающим", — пояснила Белоусова.

Неожиданное действие может оказывать горячий шоколад, рассказала диетолог.

"Более-менее стимулирующим действием обладает горячий шоколад, но в правильной пропорции — его пьют кофейными чашечками, а не кружками. Большая кружка будет иметь подавляющее, "пришибающее" действие", — уточнила Белоусова.

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