Диетолог рассказала, как выбрать полезную малину

Специалист также добавила, что желтоплодная малина ничуть не уступает по степени сладости красной ягоде.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала РИА Новости, как правильно выбрать малину.

"Покупайте сухую малину: ягода, пустившая сок, быстро потеряет свои вкусовые качества. По этой же причине мойте малину только перед употреблением – она не любит влагу. Важен аромат: чем слаще малина, тем он сильнее выражен. Желтоплодная малина ничуть не уступает по степени сладости красной ягоде", – сказала Ольга Кораблева.

Специалист не советует покупать малину в контейнере: упаковка должна пропускать воздух, поверхность не должна быть сплошной.

"Не следует покупать ягоду, на которой имеется плесень: даже если вы планируете использовать подпорченную малину для варенья (обработать ягоду термически – прим. ред.), то вкус домашней заготовки, скорее всего, будет испорчен", – предупредила врач.

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