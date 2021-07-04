Пока все спали: поражение Украины, выход китайцев в космос и ситуация с COVID

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КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Футболисты сборной Англии по футболу разгромили команду Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.

Матч, прошедший в Риме, завершился со счетом 4:0.

Дубль оформил капитан английской сборной Гарри Кейн (4-я и 50-я минуты), также мячи забили Харри Магуайр (46) и Джордан Хендерсон (63), передает РИА Новости.

Нынешний футбольный турнир должен был состояться в 2020 году, но был перенесен на год в связи с пандемией коронавируса.

А поскольку в прошлом году отмечался 60-летний юбилей европейских первенств по футболу, было принято решение о новом формате турнира. По решению организаторов он пройдет не в одной или двух странах, как это было раньше, а сразу в 11 городах Старого Света.

Таким образом, игры проходят в городах России, Румынии, Венгрии, Азербайджана, Англии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Шотландии.

Впервые за 13 лет китайцы вышли в открытый космос

Китайские космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли из основного модуля "Тяньхэ" в открытый космос для проведения внекорабельной деятельности, передает РИА Новости.

Ранее трое членов экипажа корабля "Шэньчжоу-12" Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо перешли в орбитальный отсек "Тяньхэ".

Это была первая внекорабельная активность для космонавтов из Китая за последние 13 лет.

В последний раз китайские космонавты выходили в открытый космос в 2008 году, это был экипаж корабля "Шэньчжоу-7".

Ситуация с COVID-19

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, на утро 4 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 183 416 279. Из них 3 969 764 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 713 826). Следом идут Индия (30 502 362) и Бразилия (18 742 025).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 845 622), Россия (5 519 516), Турция (5 440 368), Великобритания (4 896 272), Аргентина (4 526 473), Колумбия (4 324 230) Италия (4 262 511).

В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 61 новый случай инфицирования COVID-19.

Общее число случаев заражения в стране достигло 256 931.

За последние 24 часа зафиксирован один летальный исход. Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6195.

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