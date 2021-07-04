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Певица MакSим (Марина Абросимова)

Подробности состояния певицы МакSим: что рассказала работница клиники

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210704/35360737/Podrobnosti-sostoyaniya-pevitsy-MakSim-chto-rasskazala-rabotnitsa-kliniki.html

Ранее стало известно о госпитализации певицы с пневмонией. На тот момент поражение легких составляло от сорока процентов.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Одна из работниц клиники, в которой находится певица МакSим (Марина Абросимова), рассказала о том, как проходит лечении артистки, передает РИА Новости.

Певица MакSим (Марина Абросимова)
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Представитель МакSим заявила о спекуляциях на состоянии певицы

Ранее сообщалось, что певица подключена к аппарату ИВЛ и находится в искусственной коме, при этом тесты на коронавирус у нее отрицательные.

"Завезли в премиум-отделение. <…> Знаем, что лежит МакSим, привезли в плохом состоянии", — рассказала подсобная работница.

При этом женщина не смогла точно рассказать про диагноз певицы.

"Я говорю: "Корона?" Вроде, да. А может, это и не корона. А тогда что?" — поделилась сотрудница.

Ранее стало известно о госпитализации певицы с пневмонией. На тот момент поражение легких составляло от сорока процентов. Позже врачи подключили МакSим к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

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Теги:
больница, Россия

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