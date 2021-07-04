Ученые назвали признаки рака, которые можно обнаружить на языке

Риск развития рака полости рта увеличивается у курильщиков, а также у тех, кто употребляет алкогольные напитки.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Специалисты из медицинской организации Cancer Research UK рассказали, как распознать первые признаки рака полости рта. Об этом написала газета Daily Express.



Злокачественные онкологические образования могут развиваться на языке или под ним, говорится в статье. Больному следует обратиться к врачу, если у него долго не проходит воспаление, похожее на красную или белую точку, передает РИА Новости

Также следует насторожиться, если язык начинает кровоточить при случайном прикусывании, это также может указывать на онкологическое заболевание.

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В материале отмечается, что риск развития рака полости рта увеличивается при употреблении алкоголя, курении и заражении вирусом папилломы человека.

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