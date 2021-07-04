Ученые назвали признаки рака, которые можно обнаружить на языке

Злокачественные онкологические образования могут развиваться на языке или под ним, говорится в статье. Больному следует обратиться к врачу, если у него долго не проходит воспаление, похожее на красную или белую точку, передает РИА Новости.
Также следует насторожиться, если язык начинает кровоточить при случайном прикусывании, это также может указывать на онкологическое заболевание.
Многотысячный марш-митинг, организованный Блоком коммунистов и социалистов, прошел в молдавской столице. По итогам акции принята резолюция, которая включает 10 приоритетных направлений ПКРМ и ПСРМ в новом парламенте.