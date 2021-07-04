Папе Римскому проведут хирургическую операцию

Служба печати Святого престола сообщила, что Папе Римскому предстоит хирургическое вмешательство на кишечнике в связи со стенозом.
КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Папа Римский Франциск в воскресенье направился в одну из больниц, где ему проведут плановую операцию, сообщила служба печати Святого престола. Понтифику предстоит хирургическое вмешательство на кишечнике в связи со стенозом, говорится в сообщении. По завершении операции, отмечается в коммюнике, будет опубликован медицинский бюллетень, передает РИА Новости.