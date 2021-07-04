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Вакцинация

Cтоит ли прививаться от гриппа, если сделана вакцина от COVID-19

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (33)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210704/35365036/Ctoit-li-privivatsya-ot-grippa-esli-sdelana-vaktsina-ot-COVID-19.html

Специалисты рассказали, стоит ли делать прививку от гриппа тем, кто прошел иммунизацию от коронавируса.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Специалисты рассказали о том, можно ли совмещать вакцины от гриппа и коронавирусной инфекции, передают Известия.

Медицинский работник во время вакцинация мигрантов от COVID-19 российским препаратом Спутник Лайт на территории ТЦ Садовод в Москве.
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Так, по словам руководителя Центра формирования здорового образа жизни Ирины Добрецовой, прививка от COVID-19 не отменяет прививки от гриппа. Вместе с тем она уточнила, что для того, чтобы "спокойно осенью заблаговременно" поставить прививку от гриппа и пневмококка, человеку стоит сначала выработать иммунитет к COVID-19.

Вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов, в свою очередь, рассказал, что между инъекциями разных вакцин должно пройти не менее двух-трех недель. По его словам, это необходимо для того, чтобы организм правильно воспринял оба препарата.

При этом терапевт и фармаколог Андрей Кондрахин добавил, что подобная пауза между прививками нужна для того, чтобы врачи могли точнее проследить действие вакцин. Он уточнил, что пациент может списать действие, проявление одной вакцины на другую, что может исказить информацию.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

Марафон вакцинации
© Sputnik / Mihai Caraus
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (33)

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Теги:
грипп, коронавирус MERS, вакцинация

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