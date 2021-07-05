Видео: в России предотвращена серия терактов, в ФСБ рассказали подробности

О пресечении этих атак спецслужбы сообщали еще на прошлой неделе, но не уточнялось, что террористы были как-то друг с другом связаны.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. В Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии были предотвращены теракты, их готовили члены нескольких ячеек запрещенной в России организации "Исламское государство", передает РИА Новости.

Как сообщило в понедельник ФСБ России, шесть боевиков уничтожены, двое задержаны.

Спецслужбы сообщали о пресечении этих атак на прошлой неделе, однако тогда не уточнялось, что террористы были как-то друг с другом связаны. Также не было известно, как именно они планировали провести теракты.

"Предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек … террористической организации "Исламское государство" (запрещенной в РФ, - прим. ред.) на территории России. В результате проведенных мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны", - говорится в релизе.

В частности, в Москве боевик "Исламского государства" готовил взрыв самодельной бомбы в людном месте – в минувший четверг его задержали.

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