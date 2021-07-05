Смертность в странах мира выросла - комментарий ученого

Вице-президент Российского кардиологического общества утверждает, что увеличение показателя смертности связано с "расплатой за COVID-19".

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. В минувшем году смертность в разных странах мира выросла на 19-20%, заявил академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков.

Он отметил также, что непосредственно коронавирус дал лишь половину этого прироста, передает РИА Новости.

"Сейчас могу сказать, что общая смертность, ну, в разных странах по-разному немножко, но не сильно отличается, примерно на 19-20% выше, чем в году предыдущем. То есть это вот расплата за COVID-19", - сказал ученый на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Беленков уточнил, что в этих 19-20% сам коронавирус занимает примерно половину, а все остальное - смертность от других заболеваний, в основном сердца и легких.

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