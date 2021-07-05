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Смертность в странах мира выросла - комментарий ученого

© Sputnik / Идрис Мохаммед
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (37)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210705/35374056/Smertnost-v-stranakh-mira-vyrosla-kommentariy-uchenogo.html

Вице-президент Российского кардиологического общества утверждает, что увеличение показателя смертности связано с "расплатой за COVID-19".

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. В минувшем году смертность в разных странах мира выросла на 19-20%, заявил академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков.

Госпитализация
© Photo : Miroslav Rotari
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Он отметил также, что непосредственно коронавирус дал лишь половину этого прироста, передает РИА Новости.

"Сейчас могу сказать, что общая смертность, ну, в разных странах по-разному немножко, но не сильно отличается, примерно на 19-20% выше, чем в году предыдущем. То есть это вот расплата за COVID-19", - сказал ученый на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Беленков уточнил, что в этих 19-20% сам коронавирус занимает примерно половину, а все остальное - смертность от других заболеваний, в основном сердца и легких.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (37)

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