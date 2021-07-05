Клиническое исследование "Спутника V" для подростков началось в Москве

Иммунизацию проводят препаратом "Спутник V", который уже используется для людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Москва вместе с центром имени Н. Ф. Гамалеи начала клиническое исследование "Спутника V" для подростков 12-17 лет, об этом РИА Новости сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Первая и вторая фаза испытаний проходят на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы имени З. А. Башляевой.

"Для этого мы уже набрали запланированное количество участников — 100 человек. Сегодня началось медицинское обследование первых добровольцев, в которое в обязательном порядке входит ПЦР-тест", — рассказала Ракова.

Для вакцинации используется "Спутник V", который уже применяется для людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей.

"Для вакцинации после введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием. После они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов", — добавила Ракова.

Дети будут также вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а медики будут контролировать их состояние по телефону.

В исследовании принимают участие подростки, которые ранее не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или других медицинских ограничений. Вакцинироваться нельзя, если за две недели до иммунизации человек перенес ОРВИ или сделал другую прививку менее чем 30 дней назад.

Третья фаза испытаний пройдет в столичных детских поликлиниках: в ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета этого года. По результатам исследования будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации от COVID-19.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал "Спутник V" — первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.

"Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Его эффективность составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона привившихся россиян. Это выше, чем информация, опубликованная медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее в РФПИ и Центре имени Гамалеи.

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