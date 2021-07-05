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Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате, где проходят лечение больные с COVID-19.

Врач рассказал об особенностях COVID-19 у привитых

Sputnik
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (42)
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Инфекционист объяснил, какие именно особенности в течении COVID-19 возникают у привитых и как протекает их лечение.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Существенным отличием COVID-19 у привитых является то, что прогноз течения болезни у них более благоприятен, чем у тех, кто не прошел вакцинацию. Об этом рассказал РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Вакцинация
© Sputnik / Maxim Topal
Врач рассказала, опасна ли ревакцинация от коронавируса

В целом же инфицирование коронавирусом у привитых лечится так же, как и у тех, кто не вакцинировался. 

"Протоколы лечения те же самые", — отметил инфекционист.

По словам медика, в случае заражения коронавирусом у тех, кто сделал прививку, симптомы в целом не отличаются, но они меньше выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей.

Ранее Тимаков отмечал, что из-за мутаций коронавирус стал маскироваться под сезонную вирусную инфекцию: основными симптомами стали насморк, боль в горле, кишечные расстройства, а вот потеря обоняния отошла на второй план. По его словам, отличить COVID-19 от обычной простуды очень сложно самостоятельно, поэтому зачастую люди не предполагают, что заразились, и не обращаются к врачу вовремя.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (42)

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