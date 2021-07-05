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Вакцинация. Архивное фото

Впереди планеты всей: названы страны-лидеры по вакцинации населения

© Sputnik / Vitaliy Belousov
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (42)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210705/35381323/strany-lidery-po-vaktsinatsii-naseleniya.html

Агентство Bloomberg опубликовало данные по использованию прививок от COVID-19 в различных странах мира и определило лидеров по вакцинации.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Мировым лидером по вакцинации от COVID-19 можно считать Объединенные Арабские Эмираты, сообщает агентство Bloomberg.

Центр COVID-19 на MoldExpo
© Sputnik / Mihai Caraus
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По данным агентства, в ОАЭ сделали 15,5 миллиона прививок, что должно быть достаточно для защиты от коронавируса 72,3% населения страны.

Жителям Сейшельских островов ввели 138 тысяч доз вакцины. Таким образом, прививки получили 71,7% населения, пишет РИА Новости.

Третью строчку рейтинга занял Бахрейн, где сделали 2,07 миллиона прививок, вакцинировав 69,7% населения.

В пятерку также попали Мальта (683 тысячи доз, привито 69,1% населения) и Каймановы острова (89,6 тысячи доз, 68,9%).

Среди европейских стран лидиры по вакцинации Исландия (70% жителей получили первую дозу прививки, а более 57% вакцинированы полностью), Великобритания (примерно 65,7% прошли первый этап вакцинации, 48,68% – оба) и Мальта (первую дозу прививки получили 80,9% жителей). 

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (42)

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