В Ростовской области найдены останки замученных нацистами мирных жителей

Захоронение обнаружили поисковики в рамках проекта "Без срока давности", оно находится в городе Сальске Ростовской области, который в годы Великой Отечественной был оккупирован фашистами.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. В городе Сальске Ростовской области, который в годы Великой Отечественной войны находился под фашистской оккупацией, активисты Поискового движения России в рамках проекта "Без срока давности" обнаружили захоронение зверски убитых мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости.

Как рассказали участники экспедиции, среди останков - женщина с двумя малолетними детьми и маленькая девочка, рядом с черепом которой лежали очки. Женщина, по оценке опытных поисковиков, скорее всего, была убита прикладом. В целом уже найдены останки более 30 человек со следами переломов и огнестрельных ранений.

Ранее областное УФСБ рассекретило материалы, свидетельствующие об убийствах в этом месте гитлеровскими карателями советских граждан, в том числе стариков, женщин и детей. В числе документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, - копия акта о злодеяниях гитлеровцев в Сальске, составленного специальной комиссией спустя считаные дни после освобождения города в конце января 1943 года. Как отмечала комиссия, в Сальске, находившемся под оккупантами с 31 июля 1942 года по 21 января 1943 года, "проводились систематически массовые расстрелы гражданского населения".

Злодеяния совершались на территории карьеров кирпичного завода №1. Фашисты ежедневно привозили сюда на машинах группы граждан, нередко доходившие до более чем 100 человек, здесь их расстреливали и сбрасывали в котлован. Таких котлованов, наполненных телами расстрелянных, насчитывается до 30, сообщается в одном из документов. Схема кирпичного завода с указанием мест захоронений убитых, составленная на основе показаний свидетелей в КГБ СССР в 1963 году, тоже рассекречена сейчас.

Кроме карьеров у кирпичного завода, трупы расстрелянных были обнаружены в четырех силосных ямах в колхозе "Веселый". Всего в Сальске было расстреляно свыше 3 тысяч человек, отмечалось в акте. "Пройдет машина, битком набитая людьми, выставляется оцепление, и начинается стрельба. Все это делалось среди белого дня", - вспоминали свидетели.

Казнями советских граждан в Сальске занималась гитлеровская карательная команда ЕК-12 СД, прибывшая в город в августе 1942 года.

О том, как работал этот "конвейер смерти", в 1970-х годах на допросах в КГБ рассказывал бывший участник ЕК-12 СД, предатель Иван Гвоздецкий, который был участником массовых расстрелов в Сальске.

Карательная команда (айнзатцкоманда) ЕК-12 была подразделением гитлеровской айнзатцгруппы D, жестоко убивавшей советских граждан на оккупированных территориях – в Крыму и на Северном Кавказе. Причем, как следует из рассекреченных сейчас материалов, каратели массово умерщвляли мирных граждан в машинах-"душегубках".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova