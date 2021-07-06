Премьер Словении рекомендовал ЕС готовиться к четвертой волне COVID-19

В настоящее время и до конца текущего года Словения председательствует в Совете стран Европейского союза.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Готовиться к потенциальной четвертой волне коронавируса и по возможности предотвратить ее необходимо странам ЕС - об этом заявил премьер Словении Янез Янша.

Как отмечает РИА Новости, ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за штамма "дельта" ЕК ожидает роста заражений коронавирусом в ЕС. Однако глава департамента по вакцинационной стратегии Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери заявил, что, по имеющимся данным, все четыре вакцины от коронавируса, которые централизованно одобрены ЕМА для применения в Евросоюзе, защищают от этого штамма.

"Мы видим постепенное возобновление общественной жизни, но мы фокусируемся на подготовке к потенциальной четвертой волне. Мы не хотим, чтобы она принесла с собой те проблемы, которые были в прошлом году", - сказал Янша, выступая в Европарламенте.

Словения председательствует в Совете стран ЕС с 1 июля по 31 декабря 2021 года.

"Наш первый краткосрочный приоритет - это сделать все возможное, чтобы предотвратить четвертую волну, потому что она снова остановит жизнь в Европе. Мы должны сделать так, чтобы в ближайшее полугодие мы постепенно вернулись к нормальному состоянию жизни, к временам, которые у нас были до пандемии, хотя некоторые меры должны будут остаться на более длительный срок", - добавил премьер Словении.

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