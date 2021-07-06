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Вакцинация в рамках марафона, организованного Государственным университетом медицины и фармакологии имени Н. Тестемицану

Как быть, если после вакцинации от CОVID нет антител: ответ Минздрава РФ

© Photo : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210706/35384506/Kak-byt-esli-posle-vaktsinatsii-ot-COVID-net-antitel-otvet-Minzdrava-RF-.html

Представитель Министерства здравоохранения России также рассказала, почему после вакцинации нужно носить маску и что делать, если заболел после первой прививки.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Если после полного цикла вакцинации от коронавируса нет антител, необходимо привиться повторно через шесть месяцев - об этом сообщила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина.

"Если не было антительного ответа, в таком случае необходимо через шесть месяцев сделать повторную вакцинацию", - рассказала Драпкина на онлайн-вебинаре "Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО", пишет РИА Новости.

Антитела начинают вырабатываться только через семь дней после первой дозы вакцины, поэтому отказываться от масок после прививки нельзя, сообщила Оксана Драпкина.

Лаборатория для проведения тестов на антитела к коронавирусу
© Sputnik / Aram Nersesyan
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"Антитела начинают вырабатываться только через семь дней. И вот в эти семь дней после первой (дозы - ред.) вакцины нельзя взять и бросить маску, не соблюдать социальную дистанцию и думать, что человек полностью защищен", - рассказала она.

Полный иммунитет, как напомнила терапевт, формируется через 42 дня после первой прививки. Но даже в этом случае полностью отказываться от средств защиты нельзя.

Человеку, у которого выявлено любое заболевание после первой вакцины от COVID-19, можно отложить вторую дозу на 2-4 недели, также уточнила специалист.

Вторую прививку, как напомнила терапевт, должны сделать не ранее чем на 21 день после первой. Допускается пролонгирование на 7-10 дней.

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