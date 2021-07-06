Заражение штаммом "дельта плюс" впервые выявлено в Турции

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. О трех первых зарегистрированных в Турции случаях заражения штаммом коронавируса "дельта плюс" сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, передает РИА Новости.

"В трех провинциях, включая Стамбул, зафиксирован вариант "дельта плюс". Во всех случаях заболевшие не были вакцинированы. Их состояние хорошее, госпитализации нет", - заявил Коджа турецким журналистам, его цитирует телеканал NTV.

По информации, предоставленной министром, число заболевших штаммом "дельта" в 30 провинциях возросло до 286 человек.

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. За последний месяц он стабилизировался на уровне 5-6 тысяч. С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране.

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