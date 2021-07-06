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Медицинский работник проверяет температуру тела ребенка

Заражение штаммом "дельта плюс" впервые выявлено в Турции

© AFP 2021 / Punit Paranjpe
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (44)
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Считается, что мутация коронавирусной инфекции, известная как "дельта плюс", заметно снижает эффективность антител.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. О трех первых зарегистрированных в Турции случаях заражения штаммом коронавируса "дельта плюс" сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, передает РИА Новости.

Отделение интенсивной терапии
© AP Photo / Damian Dovarganes
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"В трех провинциях, включая Стамбул, зафиксирован вариант "дельта плюс". Во всех случаях заболевшие не были вакцинированы. Их состояние хорошее, госпитализации нет", - заявил Коджа турецким журналистам, его цитирует телеканал NTV.

По информации, предоставленной министром, число заболевших штаммом "дельта" в 30 провинциях возросло до 286 человек.

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. За последний месяц он стабилизировался на уровне 5-6 тысяч. С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (44)

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