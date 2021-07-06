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Сейсмограф

Зону Вранча тряхнуло: в Румынии произошло землетрясение

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210706/35388146/zonu-vrancha-tryahnulo-v-rumynii-proizoshlo-zemletryasenie.html

Первый подземный толчок в сейсмической зоне приборы зафиксировали на глубине более чем 80 километров.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. В сейсмической зоне Вранча в Румынии произошло землетрясение.

Согласно данным Национального института физики земли, колебания земной коры зафиксировали в уезде Вранча 6 июля в 14.20. Магнитуда составила около 4,4, что оценивается как землетрясение средней силы.

Сейсмограф. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Сильное землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Японии

Толчки почувствовали также жители Плоешт, Бухареста, Сибиу и других городов. В Молдове землетрясение не ощущалось.

Самое сильное сейсмособытие в минувшем году произошло в Румынии в январе, магнитуда составила 5,2. 

Ранее итальянские ученые обнаружили четкую связь между выходами на поверхность глубинного углекислого газа в Апеннинах и происходящими в этом регионе землетрясениями. Углекислый газ из атмосферы в результате различных химических и биологических процессов связывается в составе горных пород и минералов, называемых карбонатами. Когда тектонические силы в процессе субдукции увлекают карбонатные породы под землю, они там плавятся, и из расплава выделяется СО2.

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Теги:
Вранча, Румыния, землетрясение

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