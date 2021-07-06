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Ученый назвал страну, которая может стать следующим "рассадником коронавируса"

© AP Photo / Mu Yu/Xinhua
Общество
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Sputnik Молдова
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Британский врач призвал власти использовать все меры борьбы с коронавирусом, чтобы не превратить страну в рассадник новой заразы.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Доктор Хилари Джонс в эфире телеканала ITV заявил, что Великобритания может стать рассадником новых мутаций коронавируса.

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© REUTERS / DADO RUVIC
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По мнению ученого, правительство страны слишком сильно полагается на программу по вакцинации населения, в то время как для борьбы с вирусом необходимы и другие меры, сообщает РИА Новости.

"Все говорят, что прививка помогла, и она действительно помогла, существенно снизила тяжелые и смертельные случаи заболевания. Мы были бы в отличном положении, если бы имели дело только с альфа-мутацией коронавируса, но сейчас в стране распространен дельта-вариант, который намного заразнее", — сказал Джонс.

По его мнению, в ближайшем будущем Британия столкнется с заболеваемостью на уровне 50 тысяч случаев COVID-19 в день, что приведет к тому, что SARS-Cov-2 будет стремительно мутировать.

"У нас будет фабрика, настоящий рассадник новых вариантов вируса", — подытожил специалист.

В понедельник число выявленных случаев коронавируса в Великобритании составило 27 334, девять человек скончались. Полностью привиты 64% взрослого населения, одну дозу вакцины получили 86,1% жителей страны.

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