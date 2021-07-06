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Международные учения Sea Breeze. Архивное фото

Рейс Кишинев - Тель Авив отменили из-за учений Sea Breeze

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210706/35390476/rejs-kishinev-tel-aviv-otmenili-iz-za-uchenij-sea-breeze.html

В крупнейших учениях Североатлантического альянса в Черном море участвует и контингент Национальной армии Молдовы.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Рейс Кишинев — Тель-Авив был отменен в связи с проведением учений Sea Breeze в Черном море, сообщает авиакомпания Air Moldova.

По информации воздушного перевозчика, маневры проводятся ежегодно с 1997 года, однако в этом году они приобрели беспрецедентный масштаб — это крупнейшее на сегодняшний день развертывание сил, в котором участвуют 32 страны.

Международные учения Sea Breeze. Архивное фото
© Sputnik / Стрингер
Эксперт: участие Молдовы в Sea Breeze – недружественный по отношению к России шаг

В качестве меры предосторожности Air Moldova отменила рейс Кишинев — Тель-Авив, поскольку часть маршрута пролегает над Черным морем. Рейс перенесен на 7 июля, пассажиры проинформированы, отметила авиакомпания.

В Sea Breeze участвует и контингент Национальной армии Молдовы. 

Военные маневры, проводимые НАТО в Черноморском регионе, направлены исключительно на создание напряженности на границе Российской Федерации и дестабилизацию внутриполитической обстановки внутри страны, отметили ранее собеседники Sputnik Молдова.

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Теги:
Air Moldova, учения Sea Breeze

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