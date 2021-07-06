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Мигранты на вокзале. Архивное фото

Жители Молдовы смогут въезжать в Россию, подтвердив ПЦР-тест в приложении

© Sputnik / Сергей Сергеев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210706/35391008/zhiteli-moldovy-vezzhat-v-rossiyu-test-v-prilozhenii.html

Роспотребнадзор опубликовал новые правила для пересечения границ Российской Федерации иностранными гражданами.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Российская федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала информацию  о том, граждане каких стран при въезде в РФ смогут подтверждать ПЦР-тест в приложении. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко
Фото из личного архива Александра Бутенко
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Так, начиная с 1 сентября жители Молдовы, Узбекистана, Азербайджана и Туркмении при въезде на территорию России смогут подтверждать ПЦР-тест с помощью мобильного приложения "Путешествую без COVID-19". Граждане  Раньше подобные условия действовали только для стран ЕАЭС. 

"Граждане государств – членов Евразийского экономического союза и Республики Таджикистан с 10 июля 2021 года, а также граждане Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Туркменистана с 1 сентября 2021 года при пересечении государственной границы РФ подтверждают наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ, на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", – говорится в документе.

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Теги:
коронавирус, пересечение границы, Роспотребнадзор, Молдова, Россия

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