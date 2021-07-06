Эксперт: Молдова не отвернется от России

Будет ли Молдова сотрудничать с Россией, если на выборах в парламент победят прозападные силы? На этот вопрос в интервью Sputnik отвечает политолог Ростислав Ищенко.

Санду не выступит против Москвы

В Молдове рейтинги блока Партии социалистов и Партии Коммунистов почти сравнялись с показателями пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS). Результаты опросы предоставила 5 июля Ассоциация социологом и демографов Молдовы – за социалистов и коммунистов готовы проголосовать 37,1%, а за ПДС – 37,4%.

Эти цифры показывают: независимо от того, какая партия выиграет на досрочных парламентских выборах 11 июля, в стране сохранится политический баланс, считает Ростислав Ищенко.

"Перевес любой политической силы будет небольшим. Эта тенденция сохраняется на протяжении лет 20-25: партии сменяют друг друга, и ничего не изменилось ни во внутренней, ни во внешней политике Молдовы, – заявил он. – Та же Майя Санду – она стала президентом впервые, но у власти находится весьма давно, поэтому мы знакомы с политикой всех партий и знаем, чего ожидать".

Хотя в Молдове часто президент представляет одну политическую силу, а парламент – другую, возникающие между ними трения сглажены, подчеркивает политолог. "Бывают уличные выступления, бывает правительство меняется, но это не переходит, как в случае с Украиной, в формат гражданской войны", – объясняет Ищенко. И добавляет: Майя Санду, будучи сторонницей Запада, стремится сохранить экономические связи с Россией.

"В Молдове специфическое производство, сельскохозяйственное, – говорит эксперт. – Вы представляете французов или итальянцев, покупающих молдавское вино? Или болгар, которые вместо своих помидоров покупают молдавские? Выбора особого нет, поставлять все это можно только в Россию, а значит, любое молдавское правительство будет за нее держаться. Проевропейские политики реально хотят поддерживать отношения с Россией, но место Молдовы видят в Европе, однако не путем разрыва экономических и политических связей с Москвой".

Молдове стоит опасаться Украины

Проевропейских политиков во многом сдерживает раскол в националистическом лагере Молдовы – он делится на молдаванистов и румынофилов, поясняет Ростислав Ищенко. "Румынофилы выступают за то, чтобы Молдова интегрировалась в состав Румынии, говоря, что молдаване – это румыны, и половина Молдовы давно уже в Румынии, поэтому надо восстановить историческую справедливость", – говорит политолог.

Основным плюсом от слияния с Румынией такие политики называют возможность оказаться в ЕС и НАТО. Однако большинство граждан Молдовы, по мнению эксперта, относятся к такому варианту развития событий скептически.

"Евросоюз богатства Румынии не принес, – рассуждает Ищенко. – К тому же объединение Молдавии и Валахии было достаточно искусственным. Поэтому у молдаван и румын похожий язык, похожая история, но молдаване – это другой народ, и он хочет сохранить собственное государство".

У Молдовы и так есть территориальные проблемы, связанные с Приднестровьем, напоминает эксперт. Впрочем, парламентские выборы вряд ли приведут к напряженности в регионе, утверждает Ростислав Ищенко.

"Да, Молдова выступала с требованием отозвать российских миротворцев (Майя Санду в ноябре 2020 заявила о необходимости вывести российских военных из Приднестровья – прим. ред.), – говорит политолог. – Но 30-летний опыт показывает, что провокаций со стороны Молдовы нет. Однако Приднестровье граничит с Украиной, а политики в Киеве непредсказуемы".

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