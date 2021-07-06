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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус

Глава ВОЗ: наступает очень опасная стадия пандемии COVID-19

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (47)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210706/35392225/glava-voz-nastupaet-ochen-opasnaya-stadiya-pandemii.html

По мнению главы Всемирной организации здравоохранения пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии, несмотря на достижения мирового сообщества в борьбе с ней.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. В мире наступает очень опасный этап пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, государства, которые могут успешно бороться с коронавирусом, прежде всего — с помощью вакцин, повсеместно смягчают ограничения.

"Тем временем страны, не имеющие доступа к эффективным средствам сталкиваются с волнами госпитализации и смертей. Это усугубляется новыми штаммами вируса", — отметил глава ВОЗ.

Как считает Гебрейесус, единственный выход в такой ситуации — это справедливое распределение тестов, вакцин, медикаментов и средств защиты между странами.

​"Это не ракетостроение и не благотворительность. Это разумное общественное здравоохранение, отвечающее всеобщим интересам", — добавил он.

​Глава организации подчеркнул, что есть надежда на перемены в лучшую сторону, в частности, это программа распределения вакцин COVAX. Он призвал страны увеличить усилия в этом направлении.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (47)

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