Глава ВОЗ: наступает очень опасная стадия пандемии COVID-19

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. В мире наступает очень опасный этап пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, государства, которые могут успешно бороться с коронавирусом, прежде всего — с помощью вакцин, повсеместно смягчают ограничения.
"Тем временем страны, не имеющие доступа к эффективным средствам сталкиваются с волнами госпитализации и смертей. Это усугубляется новыми штаммами вируса", — отметил глава ВОЗ.
Как считает Гебрейесус, единственный выход в такой ситуации — это справедливое распределение тестов, вакцин, медикаментов и средств защиты между странами.
We can avoid an increase in #COVID19 cases & deaths if countries:— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 6, 2021
1. urgently share vaccine doses with #COVAX & finance the @ACTAccelerator
2. share mRNA vaccine technologies & know-how so we can maximize manufacturing capacities
3. support the proposal for a #PandemicTreaty
"Это не ракетостроение и не благотворительность. Это разумное общественное здравоохранение, отвечающее всеобщим интересам", — добавил он.
Глава организации подчеркнул, что есть надежда на перемены в лучшую сторону, в частности, это программа распределения вакцин COVAX. Он призвал страны увеличить усилия в этом направлении.
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