Пока все спали: триумф Италии, траур на Камчатке и "Эльза" у Санкт-Петербурга

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КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020, обыграв в ходе встречи в Лондоне команду Испании в серии пенальти - 4:2.

Основное время и овертайм завершились вничью (1:1), а в серии пенальти решающий промах допустил испанец Альваро Мората.

Итальянцы трижды играли в финалах чемпионатов Европы (1968, 2000, 2012) и выиграли там только раз (1968), информирует РИА Новости.

Соперник сборной Италии определится в среду в матче Англия - Дания. Он пройдет в Лондоне.

А решающая схватка турнира состоится в воскресенье, 11 июля.

На Камчатке начали извлекать тела погибших при крушении Ан-26

Тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке начали извлекать из воды, их число уточняется, рассказали РИА Новости в правительстве региона.

Ранее источник агентства в экстренных службах сообщил, что найдены тела шести жертв авиакатастрофы. Позднее замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб заявил, что обнаружены трое погибших, их пока не опознали.

Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет разбился во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.

На Камчатке в связи с авиакатастрофой объявлен трехдневный траур.

Версий крушения у следствия несколько: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.

Шторм "Эльза" в Мексиканском заливе усилился до урагана

Шторм "Эльза" в Мексиканском заливе усилился до урагана, сообщил Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC), его цитирует РИА Новости.

По его данным, скорость ветра достигает 120 км/ч.

Ураган находится у западного побережья Флориды, на его пути - города Санкт-Петербург и Сарасота.

Информации о пострадавших и разрушениях в настоящее время не поступало.

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