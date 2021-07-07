Космический мусор приблизится на опасное расстояние к МКС

По данным российских средств наблюдения, объект пройдет на расстоянии в 4,584 километра от Международной космической станции.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Космический мусор может в четверг пройти в опасной близости от МКС, полагает НАСА, но в "Роскосмосе" это угрозой станции не считают, написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Twitter. Об этом сообщает РИА Новости.

"В переводе на русский язык: Хьюстон увидел угрозу сближения завтра МКС с неопознанным объектом ("космический мусор") до 4,8 километра с умеренной вероятностью. 10^-5 - порог, когда наступает время нервничать. Наши согласны лишь в оценке расстояния. Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения", - написал Рогозин.

По данным американской стороны, сближение МКС с космическим объектом прогнозируется на 8 июля в 16.16 по московскому времени (совпадает с кишиневским). Минимальное расстояние сближения - 4,8 километра.

По данным российских средств наблюдения, объект пройдет от МКС на расстоянии 4,584 километра.

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