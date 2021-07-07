В журнале Nature вышла статья о высокой эффективности "Спутника V"

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" применяют почти в 70 странах, однако до сих пор она не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения из-за споров о побочных эффектах, пишет журнал Nature.
Автор статьи отмечает, что "Спутник V" стал первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики COVID-19 и получил одобрение десятков стран, однако для масштабного распространения необходимо разрешение со стороны ВОЗ, передает РИА Новости.
Ряд опасений западных эпидемиологов развеялись после публикации в The Lancet о том, что "Спутник V" на 91,6 процента эффективен при предотвращении заражения коронавирусом и на 100 процентов помогает избегать тяжелого течения болезни. В апреле 2021 года Институт Гамалеи обнародовал новые данные исследований, согласно которым эффективность вакцины после полной иммунизации составила 97,6 процента. Несмотря на продолжающуюся критику со стороны зарубежных ученых, российскую вакцину одобрили в таких странах, как Южная Корея, Аргентина, Венгрия и Индия, а в ОАЭ ее эффективность оценили в 97,8 процента.
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