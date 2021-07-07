Ученые: курение провоцирует деменцию

Американские ученые установили, что на каждые 20 сигарет в день риск развития деменции возрастает на 34%.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Американские ученые из университета Висконсина в ходе исследований пришли к выводу, что сигареты вредят не только легким и сердцу, но также наносят серьезный вред работе мозга. Об этом сообщают Известия со ссылкой на USNews.

Специалисты провели анализ 37 различных исследований, связанных с курением, и пришли к выводу, что у современных курильщиков риск развития деменции и болезни Альцгеймера выше на 30% и 40% соответственно. Кроме того, на каждые 20 сигарет в день риск развития деменции возрастает на 34%. Помимо этого, курение увеличивает вероятность инсульта.

По словам ученых, отказ от курения помогает снизить риск развития перечисленных недугов. Так, через девять лет бывшие курильщики достигнут точки, когда их риск заболеть Альцгеймером будет равняться риску для людей, которые никогда не курили.

В июне в Национальном институте США по проблемам старения назвали ранние симптомы болезни Альцгеймера. Среди них — потеря памяти, спутанность сознания, а также трудности при выполнении бытовых дел.

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