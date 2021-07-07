Вирусолог - о том, можно ли прививаться больным с гепатитом С

Специалист рассказал, стоит ли вакцинироваться от коронавируса тем, у кого диагностирован гепатит С.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. При гепатите С в стадии обострения лучше не прививаться от COVID-19, передает РИА Новости. При этом отказаться стоит от любой вакцины, рассказал академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им. И. М. Сеченова Виталий Зверев.

"Все зависит от того, в какой стадии инфекция гепатита С. Она сейчас лечится, есть препараты. Если стадия обострения, то никакую вакцину лучше не делать", - сказал Зверев в эфире телеканала "Доктор".

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями и работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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