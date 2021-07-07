Потопления в Краснодарском крае - число погибших выросло до восьми

До 8 июля в крае продолжает действовать штормовое предупреждение, все муниципалитеты находятся в режиме повышенной готовности.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Число жертв в результате наводнений в Краснодарском крае, выросло до восьми, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

"Количество погибших в результате подтоплений на Кубани увеличилось до восьми человек", - сказали в прокуратуре.

Ранее сообщалось о том, что в результате проливных дождей на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления. Во второй половине дня понедельника ливни сместились от Сочи в сторону Туапсинского района Краснодарского края, как и прогнозировали синоптики.

К утру вторника в семи населенных пунктах на Кубани оказались подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков. Режим ЧС был введен на территории шести муниципалитетов: Туапсинского, Славянского, Северского районов, Сочи, Горячего Ключа, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка. К вечеру вторника было известно о четырех погибших в результате подтоплений. До 8 июля в крае продолжает действовать штормовое предупреждение, все муниципалитеты находятся в режиме повышенной готовности.

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