17:12 07 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.39
  • USD18.07
  • RUB0.25
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) на ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света во дворце спорта Мегаспорт в Москве

Штраф рэперу Моргенштерну за пропаганду наркотиков признан законным

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
Получить короткую ссылку
23 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/06/35014625.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210707/35399055/Shtraf-reperu-Morgenshtern-za-propagandu-narkotikov-priznan-zakonnym.html

Ранее музыкант подал жалобу в Московский городской суд на штраф в сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Мосгорсуд утвердил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей рэп-исполнителю Моргенштерну по делу о пропаганде наркотиков, сообщили РИА Новости в судебной инстанции.

"Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Зюзинского районного суда Москвы по делу об административном правонарушении в отношении Моргенштерна А. Т. Суд постановил оставить решение районного суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Претензии полиции, по информации защиты, связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и Family. По словам адвоката Сергея Жорина, в рамках дела проведено несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат, однако суд в итоге пришел к выводу, что пропаганда имеет место.

Рэп-исполнитель Моргенштерн
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Ион Чебан - о концерте Моргенштерна: виновные должны быть наказаны

При этом сам Моргенштерн заявлял в суде, что в обоих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).

Штраф был обжалован, потому что, по оценке Жорина, "не было фактически судебного разбирательства", защите "не дали пригласить на заседание свидетелей, представить доказательства, были отклонены все ходатайства".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Ковалева: стоит ли запрещать детям слушать Моргенштерна и сидеть в "ТикТоке"
Моргенштерн подал в суд на Службу безопасности Украины

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Французская актриса и певица Жюльетт Греко с мужем в Париже.
Фото: ретропоцелуй - как это делали в прошлом
Россия: Последствия паводка в Туапсинском районе сняли с дрона
Видео: последствия паводка в Туапсинском районе сняли с дрона
Рейтинг расходов политических партий на предвыборную кампанию
Последняя стометровка: расходы партий на избирательную кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться