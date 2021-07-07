Штраф рэперу Моргенштерну за пропаганду наркотиков признан законным

Ранее музыкант подал жалобу в Московский городской суд на штраф в сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Мосгорсуд утвердил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей рэп-исполнителю Моргенштерну по делу о пропаганде наркотиков, сообщили РИА Новости в судебной инстанции.

"Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Зюзинского районного суда Москвы по делу об административном правонарушении в отношении Моргенштерна А. Т. Суд постановил оставить решение районного суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Претензии полиции, по информации защиты, связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и Family. По словам адвоката Сергея Жорина, в рамках дела проведено несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат, однако суд в итоге пришел к выводу, что пропаганда имеет место.

При этом сам Моргенштерн заявлял в суде, что в обоих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).

Штраф был обжалован, потому что, по оценке Жорина, "не было фактически судебного разбирательства", защите "не дали пригласить на заседание свидетелей, представить доказательства, были отклонены все ходатайства".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova