Назван фактор, влияющий на смертность мужчин от COVID-19

Исследования итальянских ученых выявили, что с начала пандемии количество тяжелых пациентов-мужчин было значительно больше, чем женщин.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Низкий уровень тестостерона у мужчин вызывает повышенный риск тяжелого течения и смерти от коронавируса. Результаты исследования этой проблемы итальянскими учеными был опубликован на портале MedicalXpress.

Авторы исследования изучили случаи госпитализации мужчин с коронавирусом в Милане в 2020 году. Выяснилось, что пациенты с низким уровнем тестостерона чаще оказываются в палатах интенсивной терапии или на аппаратах ИВЛ и им требовался более длительный уход врачей, а риск смерти оказался в шесть раз выше, сообщает РИА Новости.

Группа ученых под руководством профессора Андреа Салониа из университетской клиники Сан-Рафаэле в Милане сравнила данные 286 пациентов-мужчин, инфицированных коронавирусом, с показателями 305 здоровых мужчин-добровольцев, обратившихся в больницу для сдачи крови.

В ходе исследования обе группы были проверены на уровень мужских гормонов, в том числе тестостерон. Если уровень последнего был меньше 9,2 наномоль на литр, это означало пониженные значения.

Выяснилось, что около 90% пациентов с коронавирусом имели уровень тестостерона ниже порогового значения. В среднем он составил около 2,5 наномоль на литр, в то время как у здоровых добровольцев этот показатель достигал 17. При этом разница в уровне тестостерона между пациентами с легкими симптомами COVID-19 и теми, кто умер от болезни, была четырехкратной: 3-4 наномоль на литр против 0,7-1,0. При этом возраст и индекс массы тела не отразились на тяжести заболевания, в то время как корреляция между гормональными профилями и клиническим исходом была колоссальной.

Профессор Салония отметил, что с начала пандемии количество тяжелых пациентов-мужчин было значительно больше, чем женщин. По его словам, он предположил, что это может быть связано с уровнем тестостерона, однако результаты его поразили.

"Но мы никогда не ожидали увидеть такую ​​высокую долю пациентов с COVID-19 с таким чрезвычайно низким уровнем тестостерона по сравнению с аналогичной группой здоровых мужчин. Связь очень ясна: чем ниже уровень тестостерона, тем выше тяжесть состояния. И вероятность смерти", — сказал он.

Ученый подчеркнул, что нельзя точно утверждать, повлиял ли коронавирус на уровень мужских гормонов или их низкие значения сказались на течении болезни, так как нет данных об этом показателе у участников исследования до заражения. Однако он отметил, что тестостерон играет немалую роль в защите мужчин от болезней.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova