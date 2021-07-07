ВОЗ: коронавирус выигрывает гонку с вакцинами

В мире с начала пандемии было зарегистрировано более 184 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше четырех миллионов пациентов скончались.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Научные достижения в борьбе с COVID-19 бессмысленны, если распределение лекарств и вакцин между странами окажется неравномерным, передает РИА Новости. Об этом предупредил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Варианты (коронавируса) выигрывают сейчас гонку с вакцинами из-за неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению", — заявил он на брифинге.

Чиновник добавил, что количество жертв коронавируса в мире официально превысило отметку в четыре миллиона, хотя реальная цифра умерших может быть больше.

Глава ВОЗ отметил, что некоторые страны, преуспев в вакцинации, уже снимают ограничения, как будто пандемия завершилась. Он обратил внимание, что в других государствах наблюдается всплеск уровня заражения из-за "шокирующего" неравенства в темпах иммунизации и появления новых штаммов.

Тедрос Аданом Гебрейесус также напомнил о цели ВОЗ: достичь уровня вакцинации населения во всех странах в 10% к сентябрю, 40% к концу этого года и 70% к середине следующего.

По данным ВОЗ, в мире с начала пандемии было зарегистрировано более 184 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше четырех миллионов пациентов скончались.

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