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Вакцинация от коронавируса

ВОЗ: коронавирус выигрывает гонку с вакцинами

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (53)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210707/35403232/voz-koronavirus-vyigryvaet-gonku-s-vaktsinami.html

В мире с начала пандемии было зарегистрировано более 184 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше четырех миллионов пациентов скончались.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Научные достижения в борьбе с COVID-19 бессмысленны, если распределение лекарств и вакцин между странами окажется неравномерным, передает РИА Новости. Об этом предупредил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Варианты (коронавируса) выигрывают сейчас гонку с вакцинами из-за неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению", — заявил он на брифинге.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Глава ВОЗ: наступает очень опасная стадия пандемии COVID-19

Чиновник добавил, что количество жертв коронавируса в мире официально превысило отметку в четыре миллиона, хотя реальная цифра умерших может быть больше.

Глава ВОЗ отметил, что некоторые страны, преуспев в вакцинации, уже снимают ограничения, как будто пандемия завершилась. Он обратил внимание, что в других государствах наблюдается всплеск уровня заражения из-за "шокирующего" неравенства в темпах иммунизации и появления новых штаммов.

Тедрос Аданом Гебрейесус также напомнил о цели ВОЗ: достичь уровня вакцинации населения во всех странах в 10% к сентябрю, 40% к концу этого года и 70% к середине следующего.
По данным ВОЗ, в мире с начала пандемии было зарегистрировано более 184 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше четырех миллионов пациентов скончались.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (53)

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Теги:
коронавирус, ВОЗ, вакцинация

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