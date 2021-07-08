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Матч Англия - Дания в полуфинале Евро-2020

Пока все спали: Англия - в финале, взрыв в Дубае и обладатели Кубка Стэнли

© REUTERS / LAURENCE GRIFFITHS
Общество
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КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Сборная Англии впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы, обыграв в овертайме со счетом 2:1 сборную Дании. В плей-офф Дания вышла, обыграв сборную России.

Матч проходил на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, передает РИА Новости. Победный гол забил Харри Кейн после удара с пенальти. Голами отметились Миккель Дамсгор, Харри Кейн и Симон Кьер, забивший мяч в свои ворота.

Футбольные фанаты в социальных сетях выразили недовольство решением арбитра Данни Маккели, назначившего спорный пенальти в пользу англичан в первом дополнительном тайме. Удар Харри Кейна с одиннадцатиметровой отметки парировал датский голкипер Каспер Шмейхель, но после добивания капитан британцев поразил ворота соперника. Этот гол стал решающим, передает агентство.

В финале чемпионата Европы сборная Англии сыграет с командой Италии. Встреча пройдет в Лондоне 11 июля.

Мощный взрыв на судне в порту Дубая

В Дубае прогремел мощный взрыв, причиной послужил пожар на борту судна, которое стояло на якоре, передает РИА Новости.

   

Позже стало известно, что в одном из контейнеров судна были легковоспламеняющиеся материалы. Представитель пресс-службы правительства эмирата заявил телеканалу Al-Arabiya, что экипаж загоревшегося судна успели своевременно эвакуировать.

Порт Джебель-Али в Дубае предпринял все меры для обеспечения движения судов в обычном режиме, сообщила администрация порта Дубая в социальной сети Twitter.

"Предпринимаются все необходимые меры для обеспечения движения судов в обычном режиме в порту без всяких помех", - отметила администрация порта.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Порт Джебель-Али в Дубае считается одной из крупнейших морских гаваней в Персидском заливе, там же находится и популярная у мировых компаний "свободная экономическая зона".

"Тампа" во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли

Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" на своей площадке одолели "Монреаль Канадиенс" в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стали обладателями Кубка Стэнли сезона-2020/21, передает РИА Новости.

Встреча состоялась на "Амали-Арене" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев льда. В составе триумфаторов единственным и победным голом на 34-й минуте отметился нападающий Росс Колтон.

Александр Овечкин
© Sputnik / Алексей Куденко
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Российский голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский оформил шатаут, отразив все 22 броска. Его соотечественники и партнеры по команде Никита Кучеров и Михаил Сергачев очков не набрали. Защитник "Монреаля" россиянин Александр Романов провел свой второй в карьере матч в финале Кубка Стэнли и нанес один бросок в створ ворот.

Для "Тампы", основанной в 1992 году, этот Кубок Стэнли стал третьим за всю историю франшизы. При этом в этом сезоне "молнии" завоевали свой второй титул подряд.

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