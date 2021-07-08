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Спасатели на месте обрушения здания в Майами

Поисковая операция на месте обрушения дома в Майами завершена

© REUTERS / Marco Bello
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210708/35406745/Poiskovaya-operatsiya-na-meste-obrusheniya-doma-v-Mayami-zavershena.html

Поиски завершены - местные власти оповестили родственников и близких пропавших без вести, что операция на месте обрушения завершена.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. О завершении поисково-спасательной операции на месте обрушения дома в Майами местные власти сообщили родственникам пропавших без вести, об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на запись встречи местных властей с родственниками, пишет РИА Новости.

Спасатели на месте обрушения здания в Майами.
© REUTERS / Marco Bello
В Майами продолжают искать жертв обрушения здания
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"Основываясь на фактах, шансы на выживание (пропавших без вести - прим. ред.) нулевые", - сказал родственникам помощник главы пожарно-спасательной службы Майами Рэй Джадалла.

Дом частично обрушился 24 июня. На данный момент число погибших составляет 46, еще 94 человека считаются пропавшими без вести.

Видео: возобновление спасательных работ на месте обрушения в Майами>>>

Родственники поблагодарили представителя пожарно-спасательной службы и поаплодировали ему за его усилия, уточняет газета.

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