Пуски крылатых ракет в Арктике выполнили российские самолеты

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС в ходе учений выполнили пуски крылатых ракет по полигону в Арктике, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны.
По информации ведомства, пуски прошли штатно, ракеты успешно поразили наземные цели на полигоне.
Самолеты вылетели с аэродрома в Саратовской области и преодолели более четырех тысяч километров.
Летно-тактические учения с участием экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78 проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. В них участвуют подразделения дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях. Завершиться учения должны 9 июля.
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