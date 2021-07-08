Пуски крылатых ракет в Арктике выполнили российские самолеты

Ракетоносцы вылетели с аэродрома в Саратовской области и преодолели более четырех тысяч километров, информирует Минобороны.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС в ходе учений выполнили пуски крылатых ракет по полигону в Арктике, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны.

По информации ведомства, пуски прошли штатно, ракеты успешно поразили наземные цели на полигоне.

Самолеты вылетели с аэродрома в Саратовской области и преодолели более четырех тысяч километров.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, на полигоне в Иркутской области экипажи самолетов Ту-95МС амурского соединения дальней авиации во время полета длительностью более шести часов отработали практические стрельбы из кормовых авиационных пушек.

Летно-тактические учения с участием экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78 проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. В них участвуют подразделения дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях. Завершиться учения должны 9 июля.

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