Новые угрозы странам СНГ в сфере борьбы с преступностью назвал генпрокурор РФ

Во встрече руководителей прокуратур европейских государств, которая проходит в Санкт-Петербурге, участвует и генпрокурор Молдовы Александр Стояногло.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. В числе новых угроз, с которыми сталкиваются страны СНГ, - использование искусственного интеллекта и расчетов в криптовалюте в преступных целях, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, его цитирует РИА Новости.

В Санкт-Петербурге в эти дни проходит конференция руководителей прокуратур европейских государств, генеральный прокурор России встретился с генпрокурорами стран СНГ.

"Ввиду стремительного развития информационных технологий наши страны сталкиваются с новыми угрозами. Уже привычными становятся расчеты криптовалютой, использование цифровых активов, искусственного интеллекта в преступных целях. Кроме того, по-прежнему высокую опасность несут криминальные проявления террористического и экстремистского характера. Не снижается напряженность в сфере отношений, регулируемых миграционным законодательством, остаются актуальными вопросы противодействия торговле людьми", - сказал он.

Во встрече приняли участие генеральные прокуроры Молдовы Александр Стояногло, Азербайджана Камран Алиев, Армении Артур Давтян, Белоруссии Андрей Швед, Казахстана Гизат Нурдаулетов, Киргизии Курманкул Зулушев, Таджикистана Юсуф Рахмон и Узбекистана Нигматилла Юлдашев.

Игорь Краснов пригласил своих коллег из СНГ на празднование 300-летия образования прокуратуры в России, оно будет отмечаться 12 января 2022 года.

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