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Вакцинация

Вакцинироваться и стать миллионером: в США определился победитель лотереи

© Sputnik / Георгий Зимарев
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (58)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210708/35408423/Vaktsinirovatsya-i-stat-millionerom-v-SShA-opredelilsya-pobeditel-loterei.html

В Соединенных Штатах провели лотерею для вакцинированных от коронавируса, выигрыш в миллион долларов достался многодетной матери.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Жительница штата Колорадо, мать четырех детей, стала обладательницей выигрыша в лотерею для вакцинированных от COVID - сумма составила один миллион долларов, передает РИА Новости.

Александр Стояногло
© Sputnik / Mihai Caraus
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В мае губернатор американского штата Колорадо Джаред Полис объявил о лотерее, в рамках которой пять вакцинированных жителей могут выиграть по миллиону долларов. Денежные средства будут взяты из федеральных средств, выделенных штату для увеличения охвата вакцинацией.

"Губернатор Полис также объявил... пятого и последнего обладателя миллиона долларов. Хейди Рассел из города Орора - последний житель Колорадо, который выиграл один миллион за прививку", - говорится на официальном сайте губернатора штата.

"Этот приз очень поможет вырастить четырех детей... Но я также надеюсь, что с помощью этих денег окажу помощь другим", - передает слова Рассел телеканал CBS.

Другие члены семьи также рассчитывают на то, что смогут с пользой для себя потратить часть выигрыша. Так, по словам Рассел, одна из ее дочерей планирует, что полученные средства пойдут на оплату ее учебы в колледже.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (58)

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