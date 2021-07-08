Вакцинироваться и стать миллионером: в США определился победитель лотереи

В Соединенных Штатах провели лотерею для вакцинированных от коронавируса, выигрыш в миллион долларов достался многодетной матери.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Жительница штата Колорадо, мать четырех детей, стала обладательницей выигрыша в лотерею для вакцинированных от COVID - сумма составила один миллион долларов, передает РИА Новости.

В мае губернатор американского штата Колорадо Джаред Полис объявил о лотерее, в рамках которой пять вакцинированных жителей могут выиграть по миллиону долларов. Денежные средства будут взяты из федеральных средств, выделенных штату для увеличения охвата вакцинацией.

"Губернатор Полис также объявил... пятого и последнего обладателя миллиона долларов. Хейди Рассел из города Орора - последний житель Колорадо, который выиграл один миллион за прививку", - говорится на официальном сайте губернатора штата.

"Этот приз очень поможет вырастить четырех детей... Но я также надеюсь, что с помощью этих денег окажу помощь другим", - передает слова Рассел телеканал CBS.

Другие члены семьи также рассчитывают на то, что смогут с пользой для себя потратить часть выигрыша. Так, по словам Рассел, одна из ее дочерей планирует, что полученные средства пойдут на оплату ее учебы в колледже.

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