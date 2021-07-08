Лавров заявил об активном переписывании истории Западом

Глава МИД России добавил, что попытки переписать историю предпринимают не только политики на Западе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Попытки переписать историю Второй мировой войны приводят к тому, что искажаются роль СССР на тихоокеанском театре военных действий и ситуация с бомбардировками США Хиросимы и Нагасаки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас идет активная и я бы даже сказал агрессивная деятельность наших западных партнеров по переписыванию истории. Прежде всего под ударом - итоги Второй мировой войны", - сказал Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете.

Он отметил, что попытки переписать историю предпринимают не только политики на Западе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает РИА Новости.

"Мы говорим с нашими японскими коллегами откровенно. У них в историографической литературе, в школьных учебниках ситуация, которая привела к началу мировой войны на Тихом океане, и те события, которые обеспечили завершение Второй мировой войны, здесь описываются не совсем, мягко говоря, верно с исторической точки зрения. Мы отстаиваем правду о той войне и о том, как СССР выполнял свои обязательства, завершая разгром милитаристской Японии. У нас позиция абсолютно чистая и честная", - добавил Лавров.

Министр также привел в качестве примера ежегодную резолюции в ООН о недопустимости героизации нацизма, при голосовании по которой воздерживаются страны ЕС, а США и Украина голосуют против.

"Еще один пример. Периодически в ООН японские коллеги вносят резолюцию памяти жертв Хиросимы и Нагасаки. Ни в одной из этих резолюций не отмечается, что в Хиросиме и Нагасаки сотни тысяч мирных граждан пострадали в результате применения США ядерного оружия, сказано просто - ядерное нападение на Хиросиму и Нагасаки. А опросы общественного мнения, особенно среди молодежи Японии, показывают, что многие молодые люди думают, что это сделал Советский Союз. Потому что постоянная жесткая критика того, что СССР якобы неправомерно вступил в войну на Тихом океане ассоциируется и перекликается с темой Хиросимы и Нагасаки", - сообщил Лавров.



"На наши попытки в этих резолюциях записать, кто же все-таки эти бомбы скинул, японские друзья со свойственной им вежливостью говорят: "Не будем ворошить прошлое". Мы тоже не хотим ворошить прошлое, у нас пословица есть: кто старое помянет, тому глаз вон. Но есть и другая пословица: Иван, не помнящий родства. Мы должны помнить все, но не должны делать из этого проблемы сегодняшнего дня, как пытаются западные оппоненты", - заключил министр.

Шестого и девятого августа 1945 года американские военные сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки: в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки – 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova