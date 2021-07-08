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Production du vaccin russe Spoutnik V

Не признавать вакцины от COVID-19 из России и Китая призвал партнеров в ЕС МИД Франции

© Sputnik / AFK Sistema
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (55)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210708/35409638/Ne-priznavat-vaktsiny-ot-COVID-19-iz-Rossii-i-Kitaya-prizval-partnerov-v-ES-MID-Frantsii.html

Сказать "нет" произведенным в России и Китае вакцинам от коронавирусной инфекции призвал госсекретарь при французском МИД.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Госсекретарь при французском Министерстве иностранных дел Клеман Бон в эфире телеканала France 2 заявил, что население республики должно прививаться только теми вакцинами, в которых власти уверены, передает РИА Новости.

Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе.
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По его словам, сегодня в Европе одобрено всего четыре препарата для профилактики COVID-19.

"Есть такие страны, как, например, Испания, которые предпринимали попытки авторизовать другие вакцины — российские или китайские. Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", — добавил Бон. 

Политик отметил, что республика регулярно актуализирует списки государств, в которых по-разному складывается эпидемиологическая ситуация. Однако, по его словам, Париж не намерен отменять авиарейсы из других стран при ухудшении там обстановки с коронавирусом.

Российская вакцина "Спутник V" одобрена в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (55)

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