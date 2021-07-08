Журнал Nature - в мире не наблюдается тромбообразования после "Спутника V"

Ученые заявили, что тромбы могут образовываться не из-за использования аденовирусов, а потому что субстанции проходят не все шаги очистки.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. В статье журнала Nature под названием "Растущее количество свидетельств того, что вакцина Sputnik против COVID безопасна и эффективна" говорится о том, что за время использования вакцины не было зафиксировано ни одного случая нарушения свертываемости крови у людей. В данный момент препарат одобрен в 67 странах, передают Известия.

До настоящего времени вопрос тромбообразования оставался открытым, так как сходные по принципу действия препараты Oxford – AstraZeneca и Johnson & Johnson, — вакцины, в которых используются аденовирусы, — демонстрируют подобные побочные эффекты. Проведенные исследования предполагали, что такую "ошибку" дают все векторные вакцины. Однако данные из разных стран, приведенные в обзоре Nature, опровергают эту научную гипотезу.

В НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи пояснили, что тромбы могут образовываться не из-за использования аденовирусов, а потому что субстанции проходят не все шаги очистки.

"Согласно данным, получаемым по России, мы не наблюдали случаев тромбозов, связанных со "Спутником V", — объяснила старший научный сотрудник НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Дарья Егорова.

Более того, фармарегуляторы, которые наблюдают применение нашей вакцины, ведут свою статистику. И они тоже таких случаев не наблюдали", - добавила Егорова.

Все дело в применении Институтом Гамалеи уникальной системы очистки, уверена специалист.

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"Мы используем для производства нашей вакцины многоступенчатую и достаточно сложную систему очистки, — рассказала Дарья Егорова. — Мы думаем, что входящие в состав нашей вакцины аденовирусы могут быть гораздо чище по сравнению с аденовирусами Oxford — AstraZeneca. И, возможно, что те случаи тромбозов, которые наблюдаются для других вакцин, связаны не столько с природой аденовирусов, сколько с технологией производства и очистки субстанции".

По словам Дарьи Егоровой, разработанная в Институте Гамалеи система очистки и контроля качества препарата уникальна.

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