Посол ЕС в России отверг заявления, что признание вакцин в ЕС политизировано

Дипломат также отметил, что процесс признания носит технический характер и завершится "рационально и непредвзято".

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Посол ЕС в России Маркус Эдерер отверг заявления, что признание Евросоюзом вакцин, в том числе российского препарата "Спутник V", политизировано, и отметил, что это техническая работа, передает РИА Новости.

"Я категорически против идеи того, что процесс разрешения, авторизации потенциальной вакцины для вывода на рынок Евросоюза должен быть вообще политизированным. Я категорически против этого", - сказал Эдерер на пресс-конференции.

По его словам, он встречался с инспекторами Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которые являются техническими специалистами и ведут техническую работу.

"Их хорошо приняли в Российской Федерации, они провели свою работу. Они составили отчеты, их представили российским властям. Процесс конфиденциальный, поэтому о самом процессе вы мало услышите даже от российских властей. Поэтому комментировать я тоже не могу. Процесс идет, это называется текущий обзор, ему сейчас подвержен "Спутник". Я уверен, что он закончится рационально и непредвзято", - подчеркнул Эдерер.

Российская вакцина "Спутник V" одобрена в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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