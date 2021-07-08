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Шприц с дозой вакцины от коронавируса

Можно ли вакцинироваться в жару

© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (63)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210708/35410599/mozhno-li-vaktsinirovatsya-v-zharu.html

Ответ на волнующий многих граждан вопрос дал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Жара не является поводом для того, чтобы отказываться от прививки.

Вакцинация от коронавируса
© Sputnik / Mihai Caraus
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Вакцинироваться от коронавируса нужно даже в жару, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Вакцинации жара не помешает. Напротив, вы снизите риски опасного заболевания, течение которого может значительно усугубить жаркая погода. Сделав прививку, вы защитите себя и близких от риска заразиться опасным вирусом с непредсказуемыми последствиями", - рассказал Тяжельников.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (63)

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Теги:
вакцинация, Россия

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