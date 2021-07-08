Минздрав России готов обсуждать с ЕС признание COVID-паспортов

Соответствующее письмо получено, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
"Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать", - сказал Кузнецов, комментируя предложение ЕС о взаимном признании электронных COVID-паспортов. Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву России обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, это расширит возможности для облегчения путешествий граждан.
Фадей Нагачевский заверил, что временное правительство обеспечит Центризбирком необходимыми средствами для проведения выборов, но возместит реальные расходы, "а не заблокирует завышенные суммы денег на иллюзорные траты".