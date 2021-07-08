Минздрав России готов обсуждать с ЕС признание COVID-паспортов

Ранее стало известно о том, что Брюссель предложил Минздраву России обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Российская сторона согласилась обсуждать с Евросоюзом взаимное признание COVID-паспортов, передает РИА Новости.

Соответствующее письмо получено, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать", - сказал Кузнецов, комментируя предложение ЕС о взаимном признании электронных COVID-паспортов.

Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву России обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, это расширит возможности для облегчения путешествий граждан.

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