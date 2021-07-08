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Ковид-паспорт

Минздрав России готов обсуждать с ЕС признание COVID-паспортов

© REUTERS / DADO RUVIC
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (64)
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Sputnik Молдова
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Ранее стало известно о том, что Брюссель предложил Минздраву России обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Российская сторона согласилась обсуждать с Евросоюзом взаимное признание COVID-паспортов, передает РИА Новости.

Флаконы и шприцы видны перед флагом ЕС
© REUTERS / DADO RUVIC
Посол ЕС в России отверг заявления, что признание вакцин в ЕС политизировано
 Соответствующее письмо получено, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать", - сказал Кузнецов, комментируя предложение ЕС о взаимном признании электронных COVID-паспортов.
Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву России обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, это расширит возможности для облегчения путешествий граждан.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (64)

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Теги:
вакцинация, Россия

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