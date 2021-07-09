Пока все спали: олимпийский огонь, землетрясение и вероятность "второй Луны"

Обзор самых интересных событий - в утренней подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. В парке Комадзава в Токио началась торжественная церемония прибытия олимпийского огня. Как передает корреспондент РИА Новости Ксения Нака, к началу церемонии перед стадионом собрался митинг протеста против проведения ОИ.

Губернатор Токио Юрико Коике открыла церемонию и приняла доклад о прибытии олимпийского огня в столицу.

"В марте прошлого года этот огонь был доставлен из Греции в Японию. Но Олимпиаду перенесли, и мы бережно хранили его год. И вот, наконец, 25 марта в префектуре Фукусима начался старт эстафеты. Олимпийский огонь прошел по 46 префектурам и сегодня прибыл в Токио. Несмотря на все трудности, благодаря усилиям нашего народа по всей стране как символ надежды он прибыл сюда", - сказала в приветственном слове губернатор.

Ей пришлось повысить голос, чтобы заглушить раздающиеся крики протестующих.

На церемонии анонсировано начало эстафеты по столичной префектуре. Первым городом, где пройдет эстафета, станет Матида. К 23 июля огонь вернется в центр Токио на открытие Олимпиады.

За несколько часов до начала церемонии правительство Японии объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в Токио в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Было принято решение отказаться от публичного проведения мероприятия, поэтому круг присутствующих ограничен аккредитованными журналистами и непосредственно участниками.

За две недели до Олимпиады правительство Японии объявило режим чрезвычайной ситуации в Токио с 12 июля до 22 августа. В Токио последние две с половиной недели наблюдается устойчивый рост числа заболеваний COVID-19. В среду зафиксировали 920 случаев, что стало самым высоким показателем с 13 мая.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категорий (339). Планируется участие около 19 тысяч спортсменов, а число сопровождающих сократят до 41 тысячи.

На Олимпийские игры были квалифицированы 19 молдавских спортсменов: легкоатлеты Залина Петривская, Лилия Фиськович, Димитриана Безеде, Сергей Маргиев и Андриан Мардаре, борцы Анастасия Никита и Виктор Чобану, пловцы Алексей Санков и Татьяна Салкуцан, лучники Александра Мырка и Дан Олару, каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу, гребец Сергей Тарновский, дзюдоисты Виктор Стерпу и Денис Виеру, штангистка Елена Кылчик.

Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Японских зрителей также не допустят на церемонии открытия и закрытия и все соревнования в Токио и трех соседних префектурах – Сайтаме, Тибе и Канагаве. В то же время в Мияги, Фукусиме, Ибараки и Сидзуоке, где более благополучная эпидемиологическая ситуация, болельщики будут с ограничениями по численности допущены на трибуны.

На западе США произошло землетрясение

Как сообщили сейсмологические службы, подземные толчки магнитудой около 6 зафиксированы на границе американских штатов Калифорния и Невада, передает РИА Новости.

​

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил силу землетрясения в 6,0, американская геологическая служба USGS - в 5,9.

#EARTHQUAKE AFTERMATH - video taken from Meadowcliff Lodge Coleville-Walker Koa showing boulders and rocks falling.



Courtesy: Tim Tack @ABC10 pic.twitter.com/d3W5zAIzeX — Madison Wade (@madisoncwade) July 9, 2021

​Власти Калифорнии сообщили, что пока не располагают информацией о наличии пострадавших или материального ущерба.

"Хотя предварительных сообщений об ущербе или пострадавших нет, это быстро развивающаяся ситуация. Дополнительные детали появятся в ближайшие часы", - написал офис губернатора штата по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

Судя по карте на сайте USGS, эпицентр землетрясения находился на глубине около 10 километров в районе городка Уокер в малонаселенном гористом районе на востоке Калифорнии. Там же зафиксированы еще полтора десятка менее мощных толчков магнитудой до 4,6.

Ученый предсказал появление "второй Луны"

Взрыв звезды Бетельгейзе, который ожидают в ближайшие десятки-сотни тысяч лет, приведет к появлению на земном небе "второй Луны", рассказал на лекции в Московском планетарии сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев.

"Яркость звезды будет как полная Луна на небе. Она будет видна днем, она будет видна красиво ночью", — рассказал ученый.

Как напомнил Авдеев, в конце 2019 года одна из самых ярких звезд на небосклоне начала быстро терять видимую светимость. Тогда предполагалось, что звезда может взорваться в ближайшее время. Но, как установили ученые, причиной было выброшенное облако пыли, которое перекрыло видимость. Затем яркость Бетельгейзе вернулась.

В любом случае звезда взорвется в ближайшее десятки-сотни тысяч лет, заключил Авдеев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova