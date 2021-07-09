МВД России предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев

Российское ведомство разработало законопроект и предлагает установить три миграционных режима пребывания.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Министерство внутренних дел (МВД) России подготовило изменения в правила въезда и пребывания иностранцев в стране, передает РИА Новости.

В частности, предлагается отменить разрешения на временное проживание (РВП) в стране. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает установить три миграционных режима пребывания:

краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года);

долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание);

постоянное проживание (бессрочно).

Иностранцам, имеющим на руках разрешение, предоставляется возможность сменить цель пребывания без выезда за пределы России. Также в законопроекте предусматривается введение реестра недобросовестных приглашающих лиц – физических и юридических.

Кроме того, ведомство предлагает регулировать трудовую миграцию с помощью двух информационных ресурсов: реестра иностранных работников и электронного реестра работодателей.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционного законодательства. Скорректировать план по реализации концепции государственной миграционной политики должны правительство, МВД, МИД, ФСБ и Минюст совместно с администрацией президента. За основу планируется взять предложения, подготовленные рабочей группой по реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы.

Отмечается, что цель миграционной политики - формирование миграционной ситуации, отвечающей интересам России. Необходимость реформы объясняется тем, что существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы.

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