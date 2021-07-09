14:24 09 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.40
  • USD18.07
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Афганистан

В МИД России высказались об обстановке в Афганистане

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
Получить короткую ссылку
4 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/07/35392874.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210709/35422935/V-MID-Rossii-vyskazalis-ob-obstanovke-v-Afganistane.html

В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Боевики движения "Талибан*" контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Отмечаем резкое нарастание напряженности на афганско-таджикской границе. Движение талибов* в короткие сроки заняло большую часть пограничных уездов и в настоящее время контролирует около двух третей границы с Таджикистаном", - заявила Захарова на брифинге.

Американские военные на юго-востоке Афганистана
© Photo : Public domain / Master Sgt. Alejandro Licea
Пентагон сдает авиабазу "Баграм": успеют ли союзники покинуть Афганистан?

В пятницу появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Ранее официальный представитель политофиса "Талибан*" Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы* пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме, а у дипмиссий и благотворительных организаций не возникнет проблем с ними.

Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.
* Террористическая организация, запрещенная в России.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Начался вывод войск США и НАТО из Афганистана
Афганистан с необъявленным визитом посещал глава ЦРУ – агентство
Теги:
Мария Захарова, Россия, Афганистан

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
8 июля День семьи, любви и верности
Фото: День семьи, любви и верности - как отметили праздник в Кишиневе
Russia: Migrant workers queue for COVID jabs in Moscow
Видео: в очереди за прививкой – в Москве проходит вакцинация мигрантов
Рейтинг расходов политических партий на предвыборную кампанию
Последняя стометровка: расходы партий на избирательную кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться