В МИД России высказались об обстановке в Афганистане

В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Боевики движения "Талибан*" контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Отмечаем резкое нарастание напряженности на афганско-таджикской границе. Движение талибов* в короткие сроки заняло большую часть пограничных уездов и в настоящее время контролирует около двух третей границы с Таджикистаном", - заявила Захарова на брифинге.

В пятницу появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Ранее официальный представитель политофиса "Талибан*" Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы* пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме, а у дипмиссий и благотворительных организаций не возникнет проблем с ними.

Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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